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Библиотечно-досуговый центр в Индерке открыт после капремонта

13:41 | 26.09.2020 | Культура

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Пенза, 26 сентября 2020. PenzaNews. Библиотечно-досуговый центр села Индерка Сосновоборского района Пензенской области распахнул свои двери после капитального ремонта.

Библиотечно-досуговый центр в Индерке открыт после капремонта

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона, были выполнены ремонтно-восстановительные и отделочные работы в помещениях, заменены окна и двери. Также проведены электромонтажные работы, ремонт крылец, козырьков и отмостки, фасад отделан декоративной штукатуркой.

На капитальный ремонт, который был организован в рамках национального проекта «Культура», потрачено более 5 млн. рублей.

Здание муниципального бюджетного учреждения культуры «Индерский сельский библиотечно-досуговый центр» построено в 1969 году. Клуб рассчитан на 500 посадочных мест. На его базе работает 12 кружков художественной самодеятельности, занимается 118 детей, осуществляет деятельность коллектив «Былбылым».

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