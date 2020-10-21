Выставка к 80-летию пензенского отделения Союза художников России начнет работу 23 октября Культура

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Ретроспективная выставка «Листая страницы. К 80-летию пензенского отделения Союза художников России» начнет свою работу в картинной галерее имени К.А. Савицкого в предстоящую пятницу, 23 октября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В юбилейной экспозиции будет представлено свыше 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

В историческую часть выставки войдут работы мэтров пензенской художественной школы — Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Алексея Вавилина, Юрия Ромашкова, Михаила Валукина и других.

Отдельным экспозиционным блоком будут представлены произведения Германа Карпова, Анатолия Афанасьева, Алексея Шалаева, Владимира Филатова, Анатолия Омельченко, Галины Цибаревой, Анатолия Косыревы и Владимира Кокшарова.

Большую часть выставки займут работы нынешнего поколения пензенского отделения Союза художников России, сообщается на сайте министерства культуры и туризма региона.