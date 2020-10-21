На малой сцене пензенского драмтеатра начались репетиции пьесы «С училища» Культура

Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Репетиции камерного спектакля по пьесе современного российского и белорусского драматурга Андрея Иванова «С училища» начались на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка посвящена лиричной истории о влюбленности юной учащейся торгового колледжа в своего молодого преподавателя философии, жестоком пари, которое тот заключил со своими приятелями, и трагическом любовном треугольнике.

Над спектаклем работает молодой режиссер, выпускник Российского института театрального искусства Кирилл Заборихин.

Главные роли — пэтэушницы Таньки и преподавателя Сергея — репетируют Марина Матвевнина и Юрий Землянский. В постановке заняты также Алексей Болдырев, Вера Дупенко, Илья Кочетков, Артем Самохин и Мария Соловьева.

Премьера спектакля «С училища» ожидается в конце 2020 года, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.