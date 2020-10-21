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На малой сцене пензенского драмтеатра начались репетиции пьесы «С училища»

13:30 | 21.10.2020 | Культура

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Пенза, 21 октября 2020. PenzaNews. Репетиции камерного спектакля по пьесе современного российского и белорусского драматурга Андрея Иванова «С училища» начались на малой сцене пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

На малой сцене пензенского драмтеатра начались репетиции пьесы «С училища». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Постановка посвящена лиричной истории о влюбленности юной учащейся торгового колледжа в своего молодого преподавателя философии, жестоком пари, которое тот заключил со своими приятелями, и трагическом любовном треугольнике.

Над спектаклем работает молодой режиссер, выпускник Российского института театрального искусства Кирилл Заборихин.

Главные роли — пэтэушницы Таньки и преподавателя Сергея — репетируют Марина Матвевнина и Юрий Землянский. В постановке заняты также Алексей Болдырев, Вера Дупенко, Илья Кочетков, Артем Самохин и Мария Соловьева.

Премьера спектакля «С училища» ожидается в конце 2020 года, сообщается на сайте пензенского драмтеатра.

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