В Пензе отметили 80-летие реготделения Союза художников России Культура

Пенза, 24 октября 2020. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное 80-летию пензенского регионального отделения Союза художников России, состоялось в зеленом зале картинной галереи имени К.А. Савицкого.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Со знаменательной датой представителей организации поздравили врио заместителя председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, врио министра культуры и туризма региона Татьяна Курдова и другие официальные лица.

Членам регионального отделения были вручены заслуженные награды и переизданный альбом «Художники Сурского края».

После этого была торжественно открыта юбилейная выставка.

В экспозицию вошло свыше 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства.

Значительная часть выставки посвящена истории развития пензенской художественной школы. Представлены работы Ивана Горюшкина-Сорокопудова, Алексея Вавилина, Юрия Ромашкова, Михаила Валукина и других мастеров.

В отдельном экспозиционном блоке можно увидеть произведения современных авторов — Германа Карпова, Анатолия Афанасьева, Алексея Шалаева, Владимира Филатова, Анатолия Омельченко, Галины Цибаревой, Анатолия Косырева и Владимира Кокшарова.