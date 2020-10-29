Пензенская библиотека для детей и юношества получила в дар 50 книг Культура

Пенза, 29 октября 2020. PenzaNews. Пензенская областная библиотека для детей и юношества получила в дар 50 книг, среди которых современные издания русских поэтов и прозаиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

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«Ценный подарок получен от столичных коллег — российской государственной детской библиотеки», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в переданный учреждению комплект вошла книга Екатерины Матюшкиной «Трое в машине времени, не считая пушистого Атома», которая приурочена к 75-летию отечественной атомной промышленности.

«После оформления поступившие книги будут доступны читателям областной библиотеки для детей и юношества», — сказали в Минкультуры.