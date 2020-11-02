В Пензенской области будет создан худсовет Культура

Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Художественный совет будет создан в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Мною принято решение о создании художественного совета, который ежегодно будет на основе мнения экспертов отбирать и приобретать в фонд региональной картинной галереи работы пензенских художников», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Иван Белозерцев напомнил, что такая практика существовала в советские годы.

«Это решение, которое работало раньше, было правильным. Мы тоже сейчас стали закупать картины, но в небольшом количестве, единицы. Мы должны расширить эти возможности», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что деятельность совета будет мотивировать художников создавать работы, достойные того, чтобы пополнить коллекцию картинной галереи.