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В Пензенской области будет создан худсовет

18:37 | 02.11.2020 | Культура

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Пенза, 2 ноября 2020. PenzaNews. Художественный совет будет создан в Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области будет создан худсовет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мною принято решение о создании художественного совета, который ежегодно будет на основе мнения экспертов отбирать и приобретать в фонд региональной картинной галереи работы пензенских художников», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 2 ноября.

Иван Белозерцев напомнил, что такая практика существовала в советские годы.

«Это решение, которое работало раньше, было правильным. Мы тоже сейчас стали закупать картины, но в небольшом количестве, единицы. Мы должны расширить эти возможности», — отметил глава региона.

Он выразил надежду на то, что деятельность совета будет мотивировать художников создавать работы, достойные того, чтобы пополнить коллекцию картинной галереи.

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