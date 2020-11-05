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Пензенский композитор Роман Давыдов умер на 74-м году жизни

17:47 | 05.11.2020 | Культура

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Пенза, 5 ноября 2020. PenzaNews. Пензенский композитор Роман Давыдов скончался на 74-м году жизни в четверг, 5 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Пензенский композитор Роман Давыдов умер на 74-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Именно на пензенской земле Романом Тиграновичем создано огромное количество вокальных, хоровых произведений, пьес для детей», — отмечается в некрологе.

В нем напоминается, что он стоял у истоков открытия в Пензенской области детской школы искусств для одаренных детей, был одним из инициаторов создания регионального отделения Союза композиторов России и учреждения конкурса «Творчество юных».

«В последние годы жизни Роман Тигранович Давыдов работал над новой редакцией своей оперы «Сергей Есенин», — добавляется в тексте.

В некрологе уточняется, что отпевание состоится в храме у Ново-Западного кладбища 7 ноября.

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