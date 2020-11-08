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В Пензенской области 11–17 ноября пройдет театральный фестиваль «Золотая провинция»

10:18 | 08.11.2020 | Культура

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Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Девятый международный театральный фестиваль «Золотая провинция» пройдет в Пензенской области с 11 по 17 ноября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В Пензенской области 11–17 ноября пройдет театральный фестиваль «Золотая провинция». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На протяжении семи фестивальных дней на девяти площадках Кузнецка, Заречного и Пензы будет показано 24 постановки 20 российских и зарубежных театров», — уточнили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что актер Андрей Зибров представит моноспектакль «Рассказы бродячей собаки», пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского — трагикомедию «Чума на оба ваших дома!», театр «У Моста» — постановки «Мачеха Саманишвили» и «Сиротливый Запад», центральный дома актера имени А.А. Яблочкиной — «Три сестры и дядя Ваня»

«Свои работы также покажут зареченский и пензенский театры юного зрителя, «Театр Доктора Дапертутто» и театр «Слово». В конкурсе моноспектаклей примут участие коллективы из Израиля, Болгарии, Германии и Казахстана. Кроме того, в фестивале примут участие семь любительских театров», — добавили в министерстве.

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