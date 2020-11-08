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В Пензе представят выставочный проект, посвященный башне Татлина

12:32 | 08.11.2020 | Культура

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Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Выставка, посвященная проекту памятника III Коммунистическому интернационалу, а также одному из крупнейших представителей русского авангарда, родоначальнику конструктивизма Владимиру Татлину, будет представлена в Пензе в ближайшее время.

В Пензе представят выставочный проект, посвященный башне Татлина. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ожидается, что она будет размещена в экспозиционных залах исторического здания на улице Куйбышева, 3.

Подготовка проекта приурочена к 100-летию презентации башни Татлина.

Посетители смогут увидеть чертежи и макеты изобретений Владимира Татлина, документы и фотоматериалы. Цифровые проекции видеохроники помогут погрузиться в атмосферу, царившую век назад, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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