В Пензе представят выставочный проект, посвященный башне Татлина Культура

Пенза, 8 ноября 2020. PenzaNews. Выставка, посвященная проекту памятника III Коммунистическому интернационалу, а также одному из крупнейших представителей русского авангарда, родоначальнику конструктивизма Владимиру Татлину, будет представлена в Пензе в ближайшее время.

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Ожидается, что она будет размещена в экспозиционных залах исторического здания на улице Куйбышева, 3.

Подготовка проекта приурочена к 100-летию презентации башни Татлина.

Посетители смогут увидеть чертежи и макеты изобретений Владимира Татлина, документы и фотоматериалы. Цифровые проекции видеохроники помогут погрузиться в атмосферу, царившую век назад, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.