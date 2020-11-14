В Пензе открыта выставка, посвященная 100-летию башни Татлина Культура

Пенза, 14 ноября 2020. PenzaNews. Выставка, посвященная 100-летию проекта памятника III Интернационалу и его автору, одному из крупнейших представителей русского авангарда Владимиру Татлину, начала работу в арт-пространстве на улице Куйбышева в Пензе.

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Это совместный проект картинной галереи имени К.А. Савицкого, детской художественной школы №1 имени В.Е. Татлина, Пензенского государственного университета архитектуры и строительства и художественного училища.

В экспозиции представлены графические и живописные работы, чертежи, фотографии, видеоматериалы и макеты, в том числе башни Татлина.

Как сообщила ИА «PenzaNews» научный сотрудник пензенской картинной галереи, кандидат исторических наук, доцент Алла Вазерова, ранее в городе уже проводились выставки, посвященные Владимиру Татлину, однако эта от них отличается.

«Мы хотели сделать что-то новое и посвятить весь проект исключительно башне. Но что такое башня в отрыве от Татлина, в отрыве от эпохи, от времени?» — отметила собеседница агентства.

Она напомнила, что представленная век назад конструкция изменила взгляд на общепризнанные каноны архитектуры.

«Это действительно был революционный переворот не только в архитектуре, в искусстве, но и, наверное, в человеческом сознании. [...] Современные архитекторы пытаются взять за основу некоторые конструктивные решения Татлина для того, чтобы воплотить их в своих архитектурных формах, но не всегда это удается. Лишь можно сделать намек на татлинскую башню», — сказала Алла Вазерова.

По ее словам, данный выставочный проект — своего рода попытка воссоздать антураж той эпохи, в которой жил и работал Владимир Татлин.

Научный сотрудник картинной галереи добавила, что большую помощь при подготовке экспозиции оказали, в частности, заведующая кафедрой «Основы архитектурного проектирования» ПГУАС Елена Лапшина и старший методист художественного училища Дмитрий Димаков.

Алла Вазерова выразила надежду на то, что экспозиция поможет привлечь внимание жителей Пензы к личности Татлина и его наследию.

Ознакомиться с выставочным проектом можно по предварительной записи.