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В пензенской картинной галерее представят выставку «Таинственный мир портрета»

13:06 | 16.11.2020 | Культура

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Пенза, 16 ноября 2020. PenzaNews. Презентация выставочного проекта «Таинственный мир портрета» состоится в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого 4 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В пензенской картинной галерее представят выставку «Таинственный мир портрета». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Экспозиция продемонстрирует эволюцию портретного жанра и его видов», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что выставка позволит посетителям прочувствовать характер разных эпох и народов с помощью работ, героями которых являются монаршие особы, аристократы, художники, писатели и обычные люди.

«Зрители смогут увидеть около 40 произведений из собраний пензенской картинной галереи. Каждое отражает индивидуально-неповторимый стиль таких ярких мастеров, как Владимир Гау, Леонид Жодейко, Сергей Зорянко, Константин Маковский, Федор Бронников, Виктор Бобров, Николай Неврев, Яков Дурыгин, Маргарита Сабашникова, Иван Горюшкин-Сорокопудов, Вадим Фалилеев, Александр Вахрамеев, Георгий Савицкий, а также художников западноевропейских школ», — уточнили в министерстве.

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