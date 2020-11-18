В регионе выделят субсидии на создание объектов общественно-культурного значения Культура

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило отбор некоммерческих организаций на получение субсидий на возмещение части затрат на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение.

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Прием заявок продлится по 17 декабря.

Предоставление денежных средств будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Пензенской области №801-пП от 16 ноября 2020 года.

В документе сказано, что размер субсидии, источником которой являются средства бюджета Пензенской области, определяется исходя из общей стоимости затрат на создание объекта, но не более 2 млн. 541,8 тыс. рублей в рамках одного проводимого отбора.

Претендующие на данный вид поддержки НКО должны соответствовать ряду критериев.

В частности, одним из видов их деятельности должна быть деятельность в области культуры, содействия духовному развитию личности, возрождения нравственных и духовных ценностей, поддержки социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.

Согласно утвержденному порядку, субсидия может быть выделена на объект, который имеет художественную ценность, отличается композиционным единством, гармонично сочетается с окружающей обстановкой и изготовлен из прочного материала.

Ожидается, что результаты отбора будут объявлены 23 декабря.