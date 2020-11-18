EN
08:57:00 Пятница, 20 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В регионе выделят субсидии на создание объектов общественно-культурного значения

12:31 | 18.11.2020 | Культура

Печать

Пенза, 18 ноября 2020. PenzaNews. Министерство культуры и туризма Пензенской области объявило отбор некоммерческих организаций на получение субсидий на возмещение части затрат на создание объектов, имеющих общественно-культурное значение.

В регионе выделят субсидии на создание объектов общественно-культурного значения. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прием заявок продлится по 17 декабря.

Предоставление денежных средств будет осуществляться в соответствии с порядком, утвержденным постановлением правительства Пензенской области №801-пП от 16 ноября 2020 года.

В документе сказано, что размер субсидии, источником которой являются средства бюджета Пензенской области, определяется исходя из общей стоимости затрат на создание объекта, но не более 2 млн. 541,8 тыс. рублей в рамках одного проводимого отбора.

Претендующие на данный вид поддержки НКО должны соответствовать ряду критериев.

В частности, одним из видов их деятельности должна быть деятельность в области культуры, содействия духовному развитию личности, возрождения нравственных и духовных ценностей, поддержки социальных инициатив в целях реализации национальных проектов в области демографии, здравоохранения, образования, культуры и экологии.

Согласно утвержденному порядку, субсидия может быть выделена на объект, который имеет художественную ценность, отличается композиционным единством, гармонично сочетается с окружающей обстановкой и изготовлен из прочного материала.

Ожидается, что результаты отбора будут объявлены 23 декабря.

Новости партнеров
Читайте также
В Камешкирском районе прокуратура встала на защиту жилищных прав сироты Суд приостановил работу магазина за несоблюдение мер профилактики коронавируса
Пензенцев предупредили об активизации мошенников в преддверии «Черной пятницы» В Пензенской области утвержден перечень вакансий по программе «Земский учитель» на 2021 год
В Пензе за сутки зарегистрировано 123 случая заражения коронавирусом Николай Итальянцев назначен главой администрации Земетчинского района
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама