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Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в онлайн-формате

09:48 | 22.11.2020 | Культура

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Пенза, 22 ноября 2020. PenzaNews. XII межрегиональная выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет с 25 по 29 ноября в онлайн-формате.

Выставка-ярмарка «Мир книг на пензенской земле» пройдет в онлайн-формате. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, программой мероприятия предусмотрены презентации книг пензенских авторов, лекции об Иване Бунине и Александре Куприне, творческая встреча с лауреатами всероссийской литературной премии имени М.Ю. Лермонтова, VIII лингвистическая ассамблея, посвященная Всероссийскому дню словарей и энциклопедий, театрализованные читки и другие события.

«В оффлайн-режиме запланированы показы видеофильмов, созданных библиотечной видеостудией «Глобус», а также киносеансы в рамках проекта «Книга и кино о войне», — добавили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что трансляция мероприятий выставки будет организована на сайте пензенской областной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова и в социальных сетях.

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