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Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни

14:30 | 23.11.2020 | Культура

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Пенза, 23 ноября 2020. PenzaNews. Почетный гражданин города Пензы, художница Анна Король скончалась на 95-м году жизни. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма Пензенской области.

Художница Анна Король умерла на 95-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Анна Степановна Король служила своим искусством интересам народа, пользовалась заслуженным авторитетом и признанием, своими работами прославляла Пензу и Пензенский край», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что церемония прощания с покойной состоится в Покровском архиерейском соборе в предстоящий вторник, 24 ноября, в 13.30.

Король Анна Степановна родилась в Харьковской области.

В 1948 году с отличием окончила харьковское художественное училище, в 1954 — Харьковский государственный художественный институт.

После окончания вуза вместе с супругом Николаем Сидоровым переехала в Пензу, где они начали работать в соавторстве.

В 1958 году была принята в члены Союза художников СССР.

Заслуженный художник РСФСР (1973), народный художник РСФСР (1989), почетный гражданин города Пензы (1995).

Была награждена медалью «За доблестный труд», орденом Почета.

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