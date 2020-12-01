«Кукольный дом» из Пензы удостоен награды международного детского фестиваля Культура

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом», представивший постановку «Самый лучший папа» на III международном большом детском фестивале, стал победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

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«Победителей фестиваля определяло независимое детско-юношеское жюри», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в рамках мероприятия были показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

«На церемонии закрытия фестиваля были вручены призы победителям конкурса в 11 номинациях», — добавили в министерстве.