EN
18:06:14 Вторник, 1 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

«Кукольный дом» из Пензы удостоен награды международного детского фестиваля

16:10 | 01.12.2020 | Культура

Печать

Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Пензенский областной театр «Кукольный дом», представивший постановку «Самый лучший папа» на III международном большом детском фестивале, стал победителем в номинации «Лучший спектакль театра кукол». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

«Кукольный дом» из Пензы удостоен награды международного детского фестиваля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Победителей фестиваля определяло независимое детско-юношеское жюри», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в рамках мероприятия были показаны драматические, кукольные и музыкальные спектакли, кино и анимационные фильмы, цирковое и ледовое шоу для детей и юношества.

«На церемонии закрытия фестиваля были вручены призы победителям конкурса в 11 номинациях», — добавили в министерстве.

Новости партнеров
Читайте также
Олег Мельниченко удостоен ордена Дружбы Скульптор Александр Бем умер на 68-м году жизни
В Пензенской области иммунизацией против гриппа охвачено около 56% населения Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и 12 районах
Житель Пензенской области обвиняется в убийстве сына Пензенская область получит 131,2 млн. рублей на выплаты медработникам
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама