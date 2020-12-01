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Скульптор Александр Бем умер на 68-м году жизни

16:44 | 01.12.2020 | Культура

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Пенза, 1 декабря 2020. PenzaNews. Скульптор, заслуженный художник России Александр Бем скончался на 68-м году жизни. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Скульптор Александр Бем умер на 68-м году жизни. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Прощание с Александром Ивановичем Бемом состоится 2 декабря в 12.00 в Покровском соборе», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что скульптор будет похоронен на Ново-Западном кладбище Пензы.

«Работы Александра Ивановича Бема находятся в Третьяковской галерее, пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого, в музее «Город Кенигсберг» в Дуйсбурге, а также в частных коллекциях. Александр Иванович Бем — автор памятника П.Н. Яблочкову в Сердобске и мемориала «Афганские ворота» в Пензе. В районах Пензенской области им выполнены мемориальные знаки в память о павших в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», — отмечается в некрологе.

В нем подчеркивается, что скульптор внес весомый вклад в развитие культуры региона.

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