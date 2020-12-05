В Пензе начала работу выставка «Таинственный мир портрета» Культура

Пенза, 5 декабря 2020. PenzaNews. Выставка «Таинственный мир портрета» начала работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, проект позволяет проследить развитие жанра начиная с XVII века до настоящего времени.

«В каждую эпоху искусство раскрывало разные грани человеческой личности, стремилось передать не только внешнее сходство, но и отразить глубину внутреннего мира модели. Экспозиция демонстрирует эволюцию портретного жанра и его видов в искусстве, дает яркое представление о характере разных эпох и народов, а также рассказывает удивительные и загадочные истории о героях представленных произведений, среди которых — монаршие особы и аристократы, художники и писатели, а также самые обычные люди», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что вниманию посетителей представлено около 40 произведений из собраний картинной галереи.