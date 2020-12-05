EN
12:20:03 Суббота, 5 декабря
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе начала работу выставка «Таинственный мир портрета»

09:00 | 05.12.2020 | Культура

Печать

Пенза, 5 декабря 2020. PenzaNews. Выставка «Таинственный мир портрета» начала работу в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого.

В Пензе начала работу выставка «Таинственный мир портрета»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства культуры и туризма региона, проект позволяет проследить развитие жанра начиная с XVII века до настоящего времени.

«В каждую эпоху искусство раскрывало разные грани человеческой личности, стремилось передать не только внешнее сходство, но и отразить глубину внутреннего мира модели. Экспозиция демонстрирует эволюцию портретного жанра и его видов в искусстве, дает яркое представление о характере разных эпох и народов, а также рассказывает удивительные и загадочные истории о героях представленных произведений, среди которых — монаршие особы и аристократы, художники и писатели, а также самые обычные люди», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что вниманию посетителей представлено около 40 произведений из собраний картинной галереи.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе обсудили заболеваемость коронавирусом среди детей В Заречном планируется отремонтировать поликлиники
Житель Мокшана подозревается в незаконном культивировании конопли Горячая линия по вопросам поддержки пензенского бизнеса продолжает работу — министр
В Пензе около 50 сотрудников МЧС стали участниками донорской акции В Пензенской области за сутки коронавирус подтвержден у 37 детей
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама