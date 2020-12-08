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Пензенская постановка «Мое загляденье» вошла в программу фестиваля «Розовфест» 2021 года

11:05 | 08.12.2020 | Культура

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Экспертный совет всероссийского театрального фестиваля «Розовфест» отобрал восемь спектаклей, включая пензенскую постановку «Мое загляденье», для показа в рамках мероприятия на сцене ярославского ТЮЗа в 2021 году. Об этом сообщается на сайте пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Пензенская постановка «Мое загляденье» вошла в программу фестиваля «Розовфест» 2021 года. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно представленным данным, всего было отсмотрено более 60 видеозаписей, присланных театрами со всей страны.

В итоге принято решение включить в фестивальную программу наряду с другими постановками спектакль по пьесе советского драматурга Алексея Арбузова «Мое загляденье», который был поставлен на сцене пензенского областного театра молодым режиссером Кириллом Заборихиным в 2018 году.

Также участниками фестиваля станут московский драмтеатр «Сфера», московский областной театр юного зрителя, вологодский театр для детей и молодежи, астраханский драмтеатр, ивановский областной драмтеатр, канский драмтеатр и театр «Парафраз» из Глазова.

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