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НПЦ «Цера» подготовит документацию для проведения работ по сохранению здания «Октября»

12:31 | 08.12.2020 | Культура

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Пенза, 8 декабря 2020. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключит контракт на подготовку проектной документации для проведения работ по сохранению и приспособлению для современного использования здания бывшего кинотеатра «Октябрь» на улице Кирова с ООО «Научно-производственный центр «Цера», подавшим единственную заявку на открытый конкурс по определению подрядчика.

НПЦ «Цера» подготовит документацию для проведения работ по сохранению здания «Октября». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно протоколу единой комиссии УКСа, цена контракта составит 6,4 млн. рублей.

Как отмечается в задании на проектирование, документацию необходимо разработать с учетом технического обследования здания и сведений техпаспорта, а при выборе архитектурно-художественных решений принять во внимание предмет охраны объекта культурного значения.

Проведение работ в нежилом двухэтажном здании с подвалом общей площадью 1 тыс. 782 кв. метра, построенном в 1917 году, намечено на 2022 год.

Как гласит историческая справка, изначально здесь был электрокинотеатр «Олимп», где 7 апреля 1917 года открылся первый пензенский губернский крестьянский съезд, а в 1918–1919 годах размещался Пензенский губернский совет профсоюзов.

В настоящее время в здании располагается центр русской хоровой и вокальной культуры Пензы.

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