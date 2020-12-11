Показ высокой мордовской моды в Даньшино удостоен премии Russian Event Awards Культура

Пенза, 11 декабря 2020. PenzaNews. Показ высокой мордовской моды, состоявшийся в рамках III всероссийского историко-культурного фестиваля «ДаншиноFest» в селе Даньшино Белинского района Пензенской области, удостоен национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards – 2020 в номинации «Лучшая интерактивная программа туристического события». Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма региона.

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По информации ведомства, два праздника — купринский и Масленица в Радищево, организованных объединением государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, вошли в топ-200 мероприятий в номинации событийного туризма.

Организаторы купринского литературного праздника также получили специальный приз — сертификат на публикацию в журнале CongressTime.