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В Пензе посетители губернаторского дома увидят «Северное сияние»

11:33 | 13.12.2020 | Культура

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Пенза, 13 декабря 2020. PenzaNews. Временная экспозиция «Северное сияние» начнет работу в губернаторском доме Пензы в предстоящую среду, 16 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

В Пензе посетители губернаторского дома увидят «Северное сияние». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Зрители смогут увидеть работы художников, чье творчество пронизано духом Севера и Сибири», — сказали в ведомстве, добавив, что это Иван Ендоргуров, Александр Борисов и Владимир Стожаров.

В пресс-службе уточнили, что на выставке будут представлены работы из фондов пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.

«Русский Север не относится к понятиям географическим или этнографическим. Это особый историко-культурный феномен, который по праву можно считать достоянием мировой цивилизации. В XIX веке произошло «открытие» Севера не только для исследователей культуры, традиций, быта и фольклора, но и для художников, которые черпали вдохновение в безграничных просторах северной природы, в седой старине и величественности деревянного зодчества, в простоте нрава и богатейшей культуре коренных жителей сурового края», — отметили в министерстве.

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