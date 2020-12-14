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Умерла Наталия Кугель

13:18 | 14.12.2020 | Культура

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Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председатель пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталия Кугель скончалась на 75-м году жизни в понедельник, 14 декабря.

Умерла Наталия Кугель. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 1977 году Наталия Аркадьевна Кугель приехала в Пензенскую область и, будучи сотрудником государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, внесла свой вклад в создание экспозиций в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», музеях-усадьбах В.Г. Белинского и А.И. Куприна. При личном участии Наталии Аркадьевны Кугель проходили реставрация и открытие мемориального музея сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда», — отмечается в некрологе, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем добавляется, что созданный Наталией Кугель «Театр доктора Дапертутто», бессменным руководителем которого она являлась, по праву входит в число лучших экспериментальных театров страны.

«Талант руководителя, профессионализм, обаяние, доброта, душевность, готовность помочь всегда отличали Наталию Аркадьевну. Министерство культуры и туризма Пензенской области выражает соболезнования родным и близким покойной. Светлая память о Наталии Аркадьевне Кугель навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег — всех, кому довелось с ней общаться, работать», — подчеркивается в тексте.

Место и время прощания с покойной станут известны позднее.

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