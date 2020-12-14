Умерла Наталия Кугель Культура

Пенза, 14 декабря 2020. PenzaNews. Заслуженный деятель искусств РФ, художественный руководитель центра театрального искусства «Дом Мейерхольда», председатель пензенского регионального отделения Союза театральных деятелей России Наталия Кугель скончалась на 75-м году жизни в понедельник, 14 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В 1977 году Наталия Аркадьевна Кугель приехала в Пензенскую область и, будучи сотрудником государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, внесла свой вклад в создание экспозиций в государственном лермонтовском музее-заповеднике «Тарханы», музеях-усадьбах В.Г. Белинского и А.И. Куприна. При личном участии Наталии Аркадьевны Кугель проходили реставрация и открытие мемориального музея сценического искусства имени В.Э. Мейерхольда», — отмечается в некрологе, опубликованном на сайте министерства культуры и туризма региона.

В нем добавляется, что созданный Наталией Кугель «Театр доктора Дапертутто», бессменным руководителем которого она являлась, по праву входит в число лучших экспериментальных театров страны.

«Талант руководителя, профессионализм, обаяние, доброта, душевность, готовность помочь всегда отличали Наталию Аркадьевну. Министерство культуры и туризма Пензенской области выражает соболезнования родным и близким покойной. Светлая память о Наталии Аркадьевне Кугель навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег — всех, кому довелось с ней общаться, работать», — подчеркивается в тексте.

Место и время прощания с покойной станут известны позднее.