В пензенском драмтеатре состоялась губернаторская елка Культура

Пенза, 25 декабря 2020. PenzaNews. Ежегодная губернаторская елка прошла в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в новом формате из-за ограничений, введенных в регионе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

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В этом году представление состоялось не у елки, а непосредственно в зрительном зале.

После этого юным посетителям театра была показана сказка «Двенадцать месяцев».

Как сообщила журналистам заместитель начальника управления воспитания, дополнительного образования и защиты прав детей министерства образования Пензенской области Наталья Данилина, в отличие от предыдущих лет в 2020-м приглашения на губернаторскую елку получили не 500, а 400 детей из детдомов, школ-интернатов и замещающих семей.

По ее словам, для каждого из них подготовлен новогодний подарок.

«Остальные дети получат подарки в районах области», — сказала она.

Наталья Данилина отметила, что каждый год новогодние представления в драмтеатре становятся большим событием для детей со всей области.