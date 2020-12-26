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Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Тамара Марсова

10:53 | 26.12.2020 | Культура

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Пенза, 26 декабря 2020. PenzaNews. Заслуженная артистка РСФСР, член Союза театральных деятелей России Тамара Марсова скончалась на 94-м году жизни после продолжительной болезни в минувшую пятницу, 25 декабря. Об этом сообщается на сайте пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского.

Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Тамара Марсова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в некрологе, Тамара Марсова служила в театрах Кемерово, Новокузнецка, Бреста, Владимира, Иваново, Орджоникидзе, Ставрополя, в сезоне 1956–1957 вместе с мужем, режиссером Семеном Рейнгольдом работала в Пензе, а с 1971 года супруги навсегда перебрались в этот город.

«Тамара Евдокимовна отдала театру 52 года жизни, сыграв сотни ролей, и немалую часть из них — на сцене пензенского драматического, где прослужила 23 года», — говорится в тексте.

В нем обращается внимание на то, что Тамара Марсова была актрисой широкого сценического диапазона, как писали журналисты, она могла сыграть «и простую русскую бабу, и великосветскую герцогиню».

«На всероссийском фестивале, посвященном образу современного рабочего в литературе и театре, Тамара Марсова была награждена дипломом «Лучшая женская роль» за исполнение роли Клавдии Петровны Забродиной в спектакле «Ленинградский проспект» по пьесе Исидора Штока», — сказано в некрологе.

В тексте добавляется, что в последние десятилетия, когда актриса уже не выходила на сцену, она продолжала поддерживать тесную связь с театром.

«Уход из жизни Тамары Евдокимовны Марсовой — это тяжелая потеря не только для пензенского театра, но и для всего российского театрального искусства, которому она преданно служила многие годы. Коллектив пензенского драматического театра скорбит об утрате и выражает глубокие соболезнования родным и близким Тамары Евдокимовны», — подчеркивается в нем.

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