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Дом культуры в селе Лермонтово открыт после реконструкции

10:01 | 05.01.2021 | Культура

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Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Дом культуры в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области открыт после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Дом культуры в селе Лермонтово открыт после реконструкции

Фото: Pnzreg.ru

В рамках программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» были выполнены демонтажные и общестроительные работы: произведена замена кровли, окон, дверей, полов, выполнена отделка помещений первого и второго этажей, обновлен фасад, обустроен пандус.

Кроме того, учреждение удалось оснастить новым световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием по программе «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек». Были приобретены кресла для зрительного зала на 200 посадочных мест, одежда сцены, произведен монтаж верхней механики сцены.

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