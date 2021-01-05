Дом культуры в селе Лермонтово открыт после реконструкции Культура

Пенза, 5 января 2021. PenzaNews. Дом культуры в селе Лермонтово Белинского района Пензенской области открыт после реконструкции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: Pnzreg.ru

В рамках программы «Развитие культуры и туризма Пензенской области» были выполнены демонтажные и общестроительные работы: произведена замена кровли, окон, дверей, полов, выполнена отделка помещений первого и второго этажей, обновлен фасад, обустроен пандус.

Кроме того, учреждение удалось оснастить новым световым, звуковым и видеопроекционным оборудованием по программе «Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек». Были приобретены кресла для зрительного зала на 200 посадочных мест, одежда сцены, произведен монтаж верхней механики сцены.