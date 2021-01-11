В Пензе 13 января начнет работу фотовыставка «Заповедная Россия» Культура

Пенза, 11 января 2021. PenzaNews. Фотовыставка «Заповедная Россия» будет работать в пензенском краеведческом музее с 13 января до 25 марта. Об этом говорится в сообщении пресс-службы учреждения культуры, поступившем в ИА «PenzaNews».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На выставке представлены фотографии, сделанные в разных уголках страны. Это и Север, и Центральная Россия, Дальний Восток и Камчатка, Урал и горы Кавказа. Каждый снимок — это отражение удивительного, неповторимого и прекрасного мира природы нашей заповедной России», — отмечается в анонсе.

В нем уточняется, что открытие выставки, организованной совместно с государственным заповедником «Приволжская лесостепь», приурочено ко Дню заповедников и национальных парков, который отмечается 11 января.