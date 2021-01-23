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Пензенская областная библиотека будет участвовать в конкурсе «Регионы России в лицах»

13:30 | 23.01.2021 | Культура

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Пенза, 23 января 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова подала заявку на участие в конкурсе «Регионы России в лицах», на который принимаются подобранные по коллекционному принципу текстовые, изобразительные и другие материалы, посвященные жизни известных государственных и общественных деятелей.

Пензенская областная библиотека будет участвовать в конкурсе «Регионы России в лицах». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы министерства культуры и туризма региона, учреждение предоставит цифровую коллекцию материалов, связанных с Виссарионом Белинским, которая будет сформирована из фондов библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, краеведческого музея, госархива и картинной галереи имени К.А. Савицкого.

В коллекцию предлагается включить издания, которые не были оцифрованы раньше, но представляют интерес для изучения жизни и творческого наследия Виссариона Белинского. Дополнят ее фотографии мемориальных вещей, видов Чембара, иконография Виссариона Белинского и снимки, рассказывающие о пребывании его потомков в Пензе.

Лауреат конкурса получит право на включение предоставленных в составе заявки материалов в план оцифровки президентской библиотеки в 2021 году.

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