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В Пензе пройдет выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков»

18:16 | 25.01.2021 | Культура

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Пенза, 25 января 2021. PenzaNews. Выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков» будет работать в пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого с 26 февраля по 18 февраля.

В Пензе пройдет выставка «Золотой век. Шедевры западноевропейской гравюры XVIII–XIX веков». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, это одна из наиболее масштабных ретроспектив лучших образцов западноевропейской гравюры того периода.

«Более 140 подлинных гравюр из частных собраний Великобритании, Германии, США, Италии, Голландии и Австралии демонстрируют не только исключительный талант известных художников, но и мастерство граверов», — сказано в анонсе.

В нем добавляется, что экспозиция объединяет гравюры работ Альбрехта Дюрера, Паоло Веронезе, Рафаэля, Питера Пауля Рубенса, Рембрандта, Бернара Пикара и других художников.

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