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Пензенской библиотеке подарена книга, изданная во времена Александра II

12:49 | 28.01.2021 | Культура

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Пензенская областная библиотека имени М.Ю. Лермонтова получила в дар от жительницы Заречного Тамары Молодовой книгу, изданную во времена правления императора Александра II. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

Пензенской библиотеке подарена книга, изданная во времена Александра II

Фото: Minkult.pnzreg.ru

В нем поясняется, что 336-страничное издание не имеет титульного листа, но из содержания ясно, что это сборник поучений архиепископа Константинопольского, святителя Иоанна Златоуста.

«Такие сборники были очень популярны на Руси в XVI–XVIII веках и, как правило, назывались «Златоуст», — отмечается в тексте.

В сообщении добавляется, что внешний вид книги обманчив: деревянная крышка переплета, обтянутая кожей с тиснением, а также наличие металлических скоб по краям говорят о древнем происхождении — время издания можно было бы датировать XVI–XVIII веками, однако внутри указаны 1877 год и имя императора Александра II, в правление которого вышла книга.

Из текста следует, что, по мнению специалистов учреждения, сборник был создан специально для старообрядцев.

«Издание «Златоуста» было вызвано необходимостью обеспечить единоверцев, которые вернулись в Русскую православную церковь, всей необходимой литературой», — подчеркивается в сообщении.

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