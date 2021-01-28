В Пензе пройдет фестиваль «Открытый мир библиотек» Культура

Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. XVI книжный фестиваль «Открытый мир библиотек» пройдет в Пензе 3 февраля в онлайн- и офлайн-форматах.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, гостей ждет открытие выставок-инсталляций, посвященных Виссариону Белинскому и Василию Ключевскому. Также вниманию участников будет представлена выставка из фондов объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области «Белинский — это целый мир!»

В формате онлайн состоятся премьеры циклов лекций о Виссарионе Белинском и Василии Ключевском. Автор и ведущий — ученый секретарь пензенской областной библиотеки Дмитрий Мурашов.

Помимо этого, запланирован премьерный показ фильма с элементами мультипликации «Дорожная дума Николая Панова», посвященного первому библиотекарю общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова.

Кроме того, программой фестиваля предусмотрено проведение выставки документов и фотоматериалов «Андрей Сахаров: гуманист, ученый, гражданин».

Также гостей ждет экспозиция редких документов из фондов учреждения «Весь пензенский край».