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Новая информация об авторе пейзажа из фондов пензенской галереи получена при реставрации

16:01 | 28.01.2021 | Культура

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Пенза, 28 января 2021. PenzaNews. Новая информация об авторе морского пейзажа, переданного в дар пензенской картинной галерее имени К.А. Савицкого в 1938 году вместе с внешне схожим старинным голландским полотном XVII века «Морской вид», получена в ходе проведенной реставрации. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

Новая информация об авторе пейзажа из фондов пензенской галереи получена при реставрации. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Даритель передал два внешне похожих морских пейзажа. На раме одной из работ была надпись «Петерсъ Бонавентуръ», она сейчас находится в основной экспозиции галереи. На раме второй картины обозначений не было. В книге поступлений автором этих двух полотен был указан Петерс Бонавентура (1614–1652) — известный фламандский художник, один из ведущих художников-маринистов Нидерландов XVII столетия», — сказано в тексте.

В нем поясняется, что вторая картина не была включена в основную экспозицию из-за сильно потемневшего лака и загрязненности красочного слоя.

«Когда весной 2020 года в пензенской картинной галерее проходила реэкспозиция, было принято решение воссоединить два полотна. Для этого требовалась реставрация работы, находившейся в запасниках. В течение нескольких месяцев [реставратор высшей категории] Ольга Карасева кропотливо возвращала картине прежний вид», — отмечается в сообщении.

В тексте добавляется, что в ходе выполнения работ вскрылась авторская подпись: буквы «I» и «P», которая, предположительно, означает Iullius Porcellis — Юлиус Порселлис.

«При детальном сравнении двух работ после реставрации стал очевиден разный почерк и манера написания картин», — уточняется в нем.

В сообщении обращается внимание на то, что сомнения в принадлежности картины кисти мастера, которому приписывалось авторство, возникали и раньше.

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