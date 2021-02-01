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Будущие дизайнеры представят свои работы на выставке в Пензе

11:55 | 01.02.2021 | Культура

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Пенза, 1 февраля 2021. PenzaNews. Работы студентов первого курса специальности «Дизайн» пензенского художественного училища имени К.А. Савицкого будут представлены на выставке, которая начнет свою работу в арт-пространстве на улице Куйбышева в предстоящую среду, 3 февраля.

Будущие дизайнеры представят свои работы на выставке в Пензе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области, выставка получила название «Дом, в котором...»

«Экспозиция включает в себя объемный макет города в представлении молодых оформителей городской среды, стилистически многообразный и уникальный, современный и немного фантастический, но основанный на законах, открытых величайшими архитекторами мира», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что посетители выставки увидят фор-эскизы и эскизы на тему «Город» и «Дом».

«Это декоративные композиции, составляющие основу начального проектирования в пензенском художественном училище имени К.А. Савицкого. В теме заложена формальная композиция в динамическом или статическом выражении, а также цветовые решения в подборе интересных сложных цветовых комбинаций», — поясняется в тексте.

В сообщении уточняется, что отбор работ для экспозиции провели преподаватели Ольга Королькова и Сергей Чередов.

«Выставка «Дом, в котором...», рассчитанная и на профессионального, и на массового зрителя, будет работать один месяц», — говорится в анонсе.

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