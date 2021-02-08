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ТЮЗы Пензы и Заречного получат субсидии

14:02 | 08.02.2021 | Культура

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Пенза, 8 февраля 2021. PenzaNews. Театры юного зрителя Пензы и Заречного получат в 2021 году субсидии из федерального и регионального бюджетов в рамках федерального проекта «Культура малой родины».

ТЮЗы Пензы и Заречного получат субсидии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области, ТЮЗ Заречного признан победителем конкурсного отбора среди муниципальных театров в населенных пунктах с численностью жителей до 300 тыс. человек.

Из федерального бюджета учреждению намечено выделить 3,8 млн. рублей, из областного — 334 тыс. рублей. Эти средства планируется направить на постановку двух спектаклей для детей и молодежи, приобретение светового и звукового оборудования, а также замену кресел в зрительном зале.

На поддержку творческой деятельности детских и кукольных театров из федерального бюджета будет выделено около 4,3 млн. рублей, из регионального — 372,4 тыс. рублей.

Победителем в этой категории признан пензенский ТЮЗ, который планирует направить средства субсидии на постановку детского спектакля, приобретение светового и звукового оборудования. Кроме того, будет поддержан областной театр «Кукольный дом», где намечено поставить два новых спектакля и обновить оборудование.

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