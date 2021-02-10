В Пензе пройдет выставка работ педагогов школы акварели Сергея Андрияки Культура

Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Выставка картин педагогов московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки начнет работу в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

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По информации ведомства, в экспозиции будут представлены произведения Сергея Андрияки, Натальи Беседновой, Ольги Волокитиной, Елены Мироновой, Екатерины Лукьяновой, Сергея Котова, Ксении Кашиной, Веры Назаренко, Татьяны Чумаковой-Кузнецовой и Анны Полинской.

Посетителей ждет встреча с такими жанрами, как пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и книжная иллюстрация.

Выставка школы акварели будет организована в Пензе во второй раз. Первая состоялась в 2005 году.