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В Пензе пройдет выставка работ педагогов школы акварели Сергея Андрияки

10:32 | 10.02.2021 | Культура

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Пенза, 10 февраля 2021. PenzaNews. Выставка картин педагогов московской государственной специализированной школы акварели Сергея Андрияки начнет работу в губернаторском доме Пензы в предстоящую пятницу, 12 февраля. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.

В Пензе пройдет выставка работ педагогов школы акварели Сергея Андрияки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, в экспозиции будут представлены произведения Сергея Андрияки, Натальи Беседновой, Ольги Волокитиной, Елены Мироновой, Екатерины Лукьяновой, Сергея Котова, Ксении Кашиной, Веры Назаренко, Татьяны Чумаковой-Кузнецовой и Анны Полинской.

Посетителей ждет встреча с такими жанрами, как пейзаж, натюрморт, портрет, интерьерная живопись и книжная иллюстрация.

Выставка школы акварели будет организована в Пензе во второй раз. Первая состоялась в 2005 году.

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