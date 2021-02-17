В Пензе представлен межмузейный проект «Чехов. Бунин. Куприн. Судьбы скрещенья» Культура

Пенза, 17 февраля 2021. PenzaNews. Межмузейный выставочный проект «Чехов. Бунин. Куприн. Судьбы скрещенья» представлен в литературном музее Пензы.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он приурочен к трем юбилейным датам — 150-летию со дня рождения Ивана Бунина и Александра Куприна, а также 160-летию со дня рождения Антона Чехова.

Посетители могут ознакомиться с живописными и графическими портретами, шаржами, карикатурами, фотографиями личных вещей, рукописей, документов, писем и книг из собраний государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля, российского государственного архива литературы и искусства, российской государственной библиотеки, дома русского зарубежья имени Александра Солженицына и орловского объединенного государственного литературного музея И.С. Тургенева.

Экспозиция дополнена предметами из фондовой коллекции объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области, которые редко показывают широкой аудитории. Последний раз их демонстрировали в начале 2020 года. Вниманию гостей представлены мемориальные вещи Александра Куприна: золотое кольцо, кофеварка, серебряная фляжка, пепельница-рыбка дочери писателя Ксении, три графических портрета работы художника Филиппа Малявина, по которым можно судить, как выглядели литератор, его супруга и дочь в 1924 году.

Помимо этого, в музее выставлены экспонаты, приобретенные объединением литературных музеев Пензенской области в год 150-летия со дня рождения Александра Куприна: прижизненные открытки и издания писателя на русском языке в период его эмиграции, а также портрет «Куприн в эмиграции», выполненный художниками Владимиром Шумским и Лидией Куклис, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Пензенской области.