Пензенский драмтеатр получит грант в размере 2 млн. рублей на «Мертвые души» Культура

Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского получит грант правительства России в размере 2 млн. рублей на постановку спектакля «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

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«В спектакле пензенского драмтеатра предполагается воплотить на сцене то из пьесы, что не было осуществлено во МХАТовской постановке, и сделать «Мертвые души» ближе к первоначальному булгаковскому замыслу», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что работать над спектаклем будет режиссер Рустем Фесак, который служит в штате подмосковного чеховского музея-заповедника «Мелихово».

«Пензенские зрители могли видеть его спектакль по пьесе Тургенева «Месяц в деревне», поставленный в ТЮЗе города Заречного», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в постановке будет занята практически вся труппа, а главную роль Павла Ивановича Чичикова исполнит заслуженный артист России, художественный руководитель драмтеатра, который этим спектаклем отметит свое 55-летие.

«Выпустить премьеру театр планирует к началу нового 229-го сезона, в сентябре 2021 года», — сказано в сообщении.