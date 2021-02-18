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Пензенский драмтеатр получит грант в размере 2 млн. рублей на «Мертвые души»

13:48 | 18.02.2021 | Культура

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский областной драматический театр имени А.В. Луначарского получит грант правительства России в размере 2 млн. рублей на постановку спектакля «Мертвые души» по одноименной поэме Николая Гоголя в инсценировке Михаила Булгакова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте учреждения.

Пензенский драмтеатр получит грант в размере 2 млн. рублей на «Мертвые души». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В спектакле пензенского драмтеатра предполагается воплотить на сцене то из пьесы, что не было осуществлено во МХАТовской постановке, и сделать «Мертвые души» ближе к первоначальному булгаковскому замыслу», — отмечается в тексте.

В нем уточняется, что работать над спектаклем будет режиссер Рустем Фесак, который служит в штате подмосковного чеховского музея-заповедника «Мелихово».

«Пензенские зрители могли видеть его спектакль по пьесе Тургенева «Месяц в деревне», поставленный в ТЮЗе города Заречного», — добавляется в сообщении.

В тексте обращается внимание на то, что в постановке будет занята практически вся труппа, а главную роль Павла Ивановича Чичикова исполнит заслуженный артист России, художественный руководитель драмтеатра, который этим спектаклем отметит свое 55-летие.

«Выпустить премьеру театр планирует к началу нового 229-го сезона, в сентябре 2021 года», — сказано в сообщении.

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