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Заслуженный артист России Сергей Смирнов будет похоронен в Пензе 20 февраля

17:06 | 18.02.2021 | Культура

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Пенза, 18 февраля 2021. PenzaNews. Заслуженный артист России Сергей Смирнов, с именем которого связана история создания ансамбля песни и танца «Казачья застава», будет похоронен на Ахунском кладбище Пензы в предстоящую субботу, 20 февраля.

Заслуженный артист России Сергей Смирнов будет похоронен в Пензе 20 февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Прощание с покойным пройдет в храме святителя Николая Чудотворца.

Сергей Смирнов скончался на 60-м году жизни после тяжелой болезни 17 февраля.

Как отмечается в некрологе, Сергей Смирнов стал директором ансамбля «Казачья застава» в 2004 году и вместе с художественным руководителем Андреем Сугоняком приложил немало усилий для формирования репертуара молодого коллектива.

«Для постановки отдельных номеров приглашались ведущие российские балетмейстеры-постановщики — главный балетмейстер кубанского казачьего хора, народный артист России Николай Кубарь и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски ВДВ, народный артист России Геннадий Минх. Эти номера вошли в золотой фонд творческого багажа «Казачьей заставы» и до сих пор вызывают у зрителей искренний восторг», — подчеркивается в тексте.

В нем обращается внимание на то, что в годы работы Сергея Смирнова ансамбль вел активную концертную и гастрольную деятельность, становился лауреатом международных конкурсов и фестивалей.

«Нельзя не отметить и тот факт, что именно при Сергее Владимировиче на базе «Казачьей заставы» в 2005 году была создана студия — детский ансамбль «Казачата», которая успешно работает и сегодня», — сказано в некрологе.

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