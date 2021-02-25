В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс чтецов «Слова подобны крыльям» Культура

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Прием заявок на IV международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям», к участию в котором допускаются люди в возрасте от 6 до 25 лет, стартовал в Пензенской области.

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Его организатором выступило объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области при содействии драмтеатра имени А.В. Луначарского и колледжа искусств.

Согласно положению конкурса, отборочный тур продлится по 30 июня. Участникам предлагается заполнить заявку и записать видео своего выступления продолжительностью не более 3 минут. Необходимо прочесть наизусть отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском языке, выбранного чтецом. Допускаются и собственные сочинения конкурсантов.

Второй — очный — тур состоится в период с 6 сентября по 5 декабря. В него пройдут 30 человек. Им предстоит прочесть «с листа» поэтические или прозаические отрывки, предложенные организаторами.

Справившиеся с испытанием 12 участников смогут пройти бесплатное обучение декламаторскому и сценическому искусству у наставников — профессиональных актеров, педагогов, режиссеров. Занятия будут проводиться в течение трех месяцев с периодичностью раз в неделю на площадках литературного музея, областного драматического театра имени А.В. Луначарского и колледжа искусств.

В ходе финального тура, который намечен на 6 декабря, конкурсантам будет предоставлено право принять участие в гала-концерте на малой сцене драмтеатра. По его итогам будут определены трое победителей.