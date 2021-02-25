EN
17:34:54 Четверг, 25 февраля
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс чтецов «Слова подобны крыльям»

12:03 | 25.02.2021 | Культура

Печать

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Прием заявок на IV международный конкурс чтецов «Слова подобны крыльям», к участию в котором допускаются люди в возрасте от 6 до 25 лет, стартовал в Пензенской области.

В Пензенской области стартовал прием заявок на конкурс чтецов «Слова подобны крыльям». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором выступило объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области при содействии драмтеатра имени А.В. Луначарского и колледжа искусств.

Согласно положению конкурса, отборочный тур продлится по 30 июня. Участникам предлагается заполнить заявку и записать видео своего выступления продолжительностью не более 3 минут. Необходимо прочесть наизусть отрывок из поэтического или прозаического произведения на русском языке, выбранного чтецом. Допускаются и собственные сочинения конкурсантов.

Второй — очный — тур состоится в период с 6 сентября по 5 декабря. В него пройдут 30 человек. Им предстоит прочесть «с листа» поэтические или прозаические отрывки, предложенные организаторами.

Справившиеся с испытанием 12 участников смогут пройти бесплатное обучение декламаторскому и сценическому искусству у наставников — профессиональных актеров, педагогов, режиссеров. Занятия будут проводиться в течение трех месяцев с периодичностью раз в неделю на площадках литературного музея, областного драматического театра имени А.В. Луначарского и колледжа искусств.

В ходе финального тура, который намечен на 6 декабря, конкурсантам будет предоставлено право принять участие в гала-концерте на малой сцене драмтеатра. По его итогам будут определены трое победителей.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе открыта запись на регистрацию брака в День России В Пензе подготовлен план противопадковых мероприятий
Пензенец подозревается в уклонении от призыва на военную службу В Пензенской области за сутки подтверждено 186 случаев заражения коронавирусом, выписаны 508 человек
В Пензе задержаны трое мужчин, вымогавших у местной жительницы 600 тыс. рублей Жительница Пензы обвиняется в убийстве мужа
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама