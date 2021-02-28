В Пензе 28 февраля простятся с Андреем Сугоняком Культура

Пенза, 28 февраля 2021. PenzaNews. Церемония прощания с художественным руководителем ансамбля песни и танца «Казачья застава» Андреем Сугоняком, скончавшимся на 52-м году жизни, пройдет в церкви-часовне Архангела Михаила в Пензе в воскресенье, 28 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой министерства культуры и туризма Пензенской области.

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«С именем Андрея Валентиновича связана вся богатая история прославленного пензенского коллектива, созданного в 2004 году на базе песенно-танцевального ансамбля «Беседы», художественным руководителем которого он стал в 1992 году после возвращения в родную Пензу из города Владимира, где Андрей Сугоняк несколько лет работал в песенно-танцевальном ансамбле «Русь», — говорится в некрологе.

В нем подчеркивается, что худрук «Казачьей заставы» с момента ее основания и до последних дней жизни всецело отдавался работе по формированию богатого репертуара ансамбля.

«По инициативе Андрея Валентиновича для постановки отдельных номеров были приглашены ведущие российские балетмейстеры-постановщики - главный балетмейстер кубанского казачьего хора, народный артист России Николай Кубарь и главный балетмейстер ансамбля песни и пляски ВДВ, народный артист России Геннадий Минх. Остальные песенно-танцевальные композиции поставлены самим Андреем Сугоняком. Эти номера вошли в золотой фонд творческого багажа «Казачьей заставы» и до сих пор вызывают у зрителей искренний восторг», — сказано в тексте.

В некрологе отмечается, что кончина Андрея Сугоняка стала невосполнимой утратой для культуры Пензенской области.

«Коллектив министерства культуры и туризма глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования его родным и близким», — добавляется в нем.