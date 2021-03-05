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Прием документов на соискание премии за достижения в области культуры стартует в апреле

12:19 | 05.03.2021 | Культура

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Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Прием документов на соискание премии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в области культуры, искусства и средств массовой информации будет осуществляться в 2021 году с 1 апреля по 20 мая.

Прием документов на соискание премии за достижения в области культуры стартует в апреле. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Эти сроки утверждены постановлением главы региона №231. Ранее соискатели должны были направлять документы позднее — с 3 июля по 3 августа.

Всего планируется присудить 14 премий в размере 50 тыс. рублей каждая.

10 из них предусмотрено в области культуры и искусства: «Вклад в развитие литературы», «Творчество молодого автора», «Станковое искусство», «Произведения монументального искусства», «Музыкальное искусство», «Исполнительское мастерство в концертных программах самодеятельных творческих коллективов (отдельных исполнителей)», «Театральное искусство», «Театральные постановки самодеятельных театров и студий», «Реализация программ и проектов по продвижению социально значимой информации и чтения», «Сохранение и популяризация историко-культурного наследия Пензенской области».

Еще четыре премии будет присуждено в области СМИ: «О главном», «Открытие года», «Редакция года» и «Золотое перо».

Решение о присуждении премий должно быть принято специально созданной комиссией не позднее 15 сентября.

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