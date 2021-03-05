В рамках фестиваля «Белинская весна» пройдет конкурс исторического костюма
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Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Конкурс исторического костюма будет организован в рамках III межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна» в Пензенской области.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
Его организатором является объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.
Согласно положению о конкурсе, его основная задача — привлечение внимания к теме изучения исторического костюма представителей разных сословий XIX века и литературному творчеству современников Виссариона Белинского.
Предусмотрено три номинации. Участникам предлагается создать мужскую, женскую и детскую стилизованную одежду той эпохи.
Прием заявок на участие будет осуществляться до 10 апреля.
Затем конкурсантам предстоит направить в оргкомитет фотографии или видеоролики с описанием костюмов.
Заключительный этап состоится 5 июня. Он будет проведен в формате дефиле.