EN
21:31:36 Пятница, 5 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В рамках фестиваля «Белинская весна» пройдет конкурс исторического костюма

13:16 | 05.03.2021 | Культура

Печать

Пенза, 5 марта 2021. PenzaNews. Конкурс исторического костюма будет организован в рамках III межрегионального литературного фестиваля «Белинская весна» в Пензенской области.

В рамках фестиваля «Белинская весна» пройдет конкурс исторического костюма. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Его организатором является объединение государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.

Согласно положению о конкурсе, его основная задача — привлечение внимания к теме изучения исторического костюма представителей разных сословий XIX века и литературному творчеству современников Виссариона Белинского.

Предусмотрено три номинации. Участникам предлагается создать мужскую, женскую и детскую стилизованную одежду той эпохи.

Прием заявок на участие будет осуществляться до 10 апреля.

Затем конкурсантам предстоит направить в оргкомитет фотографии или видеоролики с описанием костюмов.

Заключительный этап состоится 5 июня. Он будет проведен в формате дефиле.

Новости партнеров
Читайте также
Сессия пензенской гордумы состоится 11 марта В пензенской областной библиотеке прозвучит музыка Моцарта
«Ростелеком» оказал техсодействие в организации трансляции инвестпослания Ивана Белозерцева В Пензенской области за сутки подтверждено 140 случаев заражения коронавирусом, выписаны 137 человек
В Пензенской области на поддержку мукомолов направят 2,7 млн. рублей В налоговых органах Пензенской области возобновят личный прием граждан с 9 марта
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама