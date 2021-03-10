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Два дома у краеведческого музея предлагается включить в число объектов культурного наследия

16:39 | 10.03.2021 | Культура

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Пенза, 10 марта 2021. PenzaNews. Комитет Пензенской области по охране памятников истории и культуры планирует рассмотреть вопрос о включении домов №75В и №77 на улице Красной в Пензе, расположенных вблизи краеведческого музея, в число объектов культурного наследия. Об этом сообщила начальник городского управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева.

Два дома у краеведческого музея предлагается включить в число объектов культурного наследия. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В конце прошлого года было дано предложение в комитет по охране памятников Пензенской области [...] включить в состав объектов культурного наследия здания №75В и №77», — сказала она в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии в среду, 10 марта.

Нина Кутырева добавила, что в связи с недостатком информации принятие решения было отложено.

По ее словам, в начале 2021 года был повторно поднят вопрос о необходимости сохранения этих двух объектов, а также здания №75А на улице Красной и дома №14 на улице Чкалова, который физически в настоящее время отсутствует, поскольку был демонтирован после пожара.

Нина Кутырева пояснила, что эта тема обсуждалась в региональном комитете в феврале.

«Принято решение рассмотреть вопрос о включении их в состав объектов культурного наследия, этих двух [домов на улице Красной №75В и №77]», — отметила она.

Начальник городского управления градостроительства и архитектуры выразила надежду на то, что данный вопрос будет решен положительно.

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