В Пензенской области состоялся праздник «Масленица в Радищево» Культура

Пенза, 14 марта 2021. PenzaNews. Праздник «Масленица в Радищево» состоялся на территории усадьбы Радищевых в Кузнецком районе Пензенской области 13 марта.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На участке площадью 6 га организаторы создали атмосферу народного праздника XIX века с его особенностями, традициями и колоритом. [...] В этом году гостей ожидала новая развлекательная программа, театрализованные представления, интерактивные площадки, веселые мастер-классы, игры на свежем воздухе, яркие фотозоны. Центральное место заняла «Блинная слобода», где прошел фестиваль «Радищевский блин». Десятки домохозяек представили свои угощения: сытные горячие блины с икрой, медом, вареньем, творогом, мясом», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что главным блюдом праздника стала «Уха по-аблязовски», приготовленная в большом казане под открытым небом.

«В здании музея А.Н. Радищева на театрализованной квест-экскурсии гости могли узнать секрет радищевского блина и увидеть фарфоровую чашку семьи Радищевых», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что в барском доме и районном доме культуры были показаны спектакли.