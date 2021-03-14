EN
14:02:51 Воскресенье, 14 марта
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области состоялся праздник «Масленица в Радищево»

10:02 | 14.03.2021 | Культура

Печать

Пенза, 14 марта 2021. PenzaNews. Праздник «Масленица в Радищево» состоялся на территории усадьбы Радищевых в Кузнецком районе Пензенской области 13 марта.

В Пензенской области состоялся праздник «Масленица в Радищево»

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«На участке площадью 6 га организаторы создали атмосферу народного праздника XIX века с его особенностями, традициями и колоритом. [...] В этом году гостей ожидала новая развлекательная программа, театрализованные представления, интерактивные площадки, веселые мастер-классы, игры на свежем воздухе, яркие фотозоны. Центральное место заняла «Блинная слобода», где прошел фестиваль «Радищевский блин». Десятки домохозяек представили свои угощения: сытные горячие блины с икрой, медом, вареньем, творогом, мясом», — говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма Пензенской области.

В нем добавляется, что главным блюдом праздника стала «Уха по-аблязовски», приготовленная в большом казане под открытым небом.

«В здании музея А.Н. Радищева на театрализованной квест-экскурсии гости могли узнать секрет радищевского блина и увидеть фарфоровую чашку семьи Радищевых», — сказано в тексте.

В сообщении отмечается, что в барском доме и районном доме культуры были показаны спектакли.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области за сутки подтверждено 120 случаев заражения коронавирусом В Пензенской области за два месяца в ДТП погибли 13 человек
Пожар неподалеку от автодрома в Пензе тушили более 30 сотрудников МЧС Двое безработных признались в краже кровельного покрытия с крыши дома пенсионерки
Зураб Церетели планирует приехать на открытие «Аллеи правителей России» В Пензенской области запустили горячую линию для выявления скрытых преступлений
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама