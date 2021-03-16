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Ремонтные работы в доме культуры Сурска планируется начать в 2022 году

21:54 | 16.03.2021 | Культура

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Сурск, 16 марта 2021. PenzaNews. Ремонтные работы в доме культуры города Сурска Городищенского района Пензенской области планируется начать в 2022 году. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ремонтные работы в доме культуры Сурска планируется начать в 2022 году

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В нем отмечается, что они будут выполняться по программе «Развитие культуры и туризма Пензенской области на 2014–2024 годы».

«Проектно-сметная документация на капитальный ремонт дома культуры Сурска была подготовлена в 2019 году», — сказано в тексте.

В сообщении уточняется, что последний раз ремонт в здании 1978 года постройки проводился в 2006-м.

«Тогда привели в порядок крышу, зрительный зал и кабинеты. Сейчас трехэтажному зданию снова требуются восстановительные работы», — поясняется в пресс-релизе.

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