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В пензенском краеведческом музее пройдет выставка «Загадочный мир Востока»

16:45 | 18.03.2021 | Культура

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Пенза, 18 марта 2021. PenzaNews. Выставка «Загадочный мир Востока» начнет работу в пензенском краеведческом музее в среду, 24 марта.

В пензенском краеведческом музее пройдет выставка «Загадочный мир Востока». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Ее основу составят памятники материальной культуры из фондов учреждения — элементы обмундирования и вооружения, морские принадлежности, художественные произведения, предметы быта, украшения и элементы традиционного костюма, прежде всего показывающие культуру таких стран, как Япония, Китай, Корея и Индонезия.

Как отмечается в анонсе, наиболее многочисленной и разнообразной является китайская коллекция. В ней представлены предметы быта, религиозного культа, а также образцы изобразительного искусства, в частности, альбомы с рисунками, на которых запечатлены сюжеты из жизни китайцев. Практически все музейные предметы, которые увидят посетители, относятся к периоду конца XIX – начала XX веков. Они были переданы в дар музею представителями пензенской интеллигенции, членами общества любителей естествознания.

Также вниманию гостей будут представлены предметы быта Японии и Индонезии, традиционное оружие и элементы боевого облачения воина.

Выставка рассчитана на широкий круг посетителей. Предполагается, что она будет интересна учащимся школ, студентам вузов и всем, кто интересуется культурой стран Востока.

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