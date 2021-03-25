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В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

19:35 | 25.03.2021 | Культура

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Пенза, 25 марта 2021. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры, состоялось в центре культурного развития «Губернский» в Пензе в четверг, 25 марта.

В Пензе состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Перед его началом в фойе на первом этаже гости могли ознакомиться с выставкой дипломных работ студентов художественного училища, а на втором — с экспозицией «Культура будущего», над созданием которой работали представители пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого, центра современного искусства, областной библиотеки для детей и юношества и драматического театра. Кроме того, прошел показ одежды театра моды Ольги Букиной.

В ходе официальной части врио председателя облправительства Николай Симонов поздравил руководителя регионального центра развития образования в сфере культуры и искусства, действующего на базе колледжа искусств, Ларису Карпову с присвоением почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области», а также вокалистку ансамбля народных инструментов «Губерния» ГАУК «Пензаконцерт» Марту Серебрякову с присвоением звания заслуженного артиста региона.

Он вручил им удостоверения и нагрудные знаки.

Соведущей концерта, подготовленного творческими коллективами по случаю праздника, стала актриса театра и кино Елена Захарова, которая прочла несколько произведений классиков.

Завершилось торжественное мероприятие моноспектаклем «Зощенко. Рассказы» театра «Кириллица».

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