На пополнение фондов библиотек Пензенской области планируется направить 2,3 млн. рублей Культура

Пенза, 26 марта 2021. PenzaNews. 2,3 млн. рублей планируется направить в 2021 году на пополнение фондов библиотек Пензенской области. Об этом сообщил врио заместителя министра культуры и туризма региона Владимир Карпов.

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«Чтобы полноценно обслуживать население, библиотеки должны иметь в своих фондах в достаточном количестве современную периодику и книжную продукцию центральных и местных издательств, в том числе и на электронных носителях. Муниципальным библиотекам региона на комплектование в 2021 году предварительно выделено 2 млн. 320 тыс. рублей, из них 2 млн. 57 тыс. рублей на периодику и 263 тыс. рублей на книги», — сказал он в ходе совещания, которое провел врио заместителя председателя правительства региона Олег Ягов.

По его словам, ежегодно увеличивается число муниципальных библиотек, которые заключают безвозмездные договоры на подключение к национальной электронной библиотеке.

«На 1 января 2021 года точки доступа к системе «Национальная электронная библиотека» организованы в 127 библиотеках региона, из них 125 — в муниципальных библиотеках», — цитирует Владимира Карпова пресс-служба Минкультуры Пензенской области.