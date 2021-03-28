EN
18:23:42 Воскресенье, 28 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО Олег Мельниченко. Биографическая справка

В Никольске начала работу выставка «Женщина-художник в стекольном производстве»

09:52 | 28.03.2021 | Культура

Печать

Никольск, 28 марта 2021. PenzaNews. Выставка «Женщина-художник в стекольном производстве» начала работу в музее стекла и хрусталя в Никольске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

В Никольске начала работу выставка «Женщина-художник в стекольном производстве». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Представлены работы Валентины Соколовой, Галины Антоновой, Ирины Невской. Они работали на заводе «Красный гигант» в 1960–1980-е годы», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что посетители могут увидеть композицию «Пространство» из бесцветного и кобальтового хрусталя, комплект ваз «Якутские алмазы», набор из трех предметов «Эллада», декоративную композицию «Взморье», бокалы, графины и вазы.

«Выставка позволяет взглянуть на мир глазами женщины-художника», — отмечается в сообщении.

Новости партнеров
Читайте также
Студенты 16 пензенских колледжей примут участие во всероссийском уроке трудовой доблести Около 24% преступлений в 2020 году совершено людьми в состоянии алкогольного опьянения
В Пензенской области за сутки подтверждено 102 случая заражения коронавирусом Пензенец подозревается в краже дисков для игровой приставки
Суд обязал администрации трех сельсоветов и Тамалы наладить уличное освещение Мельниченко считает, что Пензенская область должна славиться своими достижениями
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама