В Никольске начала работу выставка «Женщина-художник в стекольном производстве» Культура

Никольск, 28 марта 2021. PenzaNews. Выставка «Женщина-художник в стекольном производстве» начала работу в музее стекла и хрусталя в Никольске Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры и туризма региона.

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«Представлены работы Валентины Соколовой, Галины Антоновой, Ирины Невской. Они работали на заводе «Красный гигант» в 1960–1980-е годы», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что посетители могут увидеть композицию «Пространство» из бесцветного и кобальтового хрусталя, комплект ваз «Якутские алмазы», набор из трех предметов «Эллада», декоративную композицию «Взморье», бокалы, графины и вазы.

«Выставка позволяет взглянуть на мир глазами женщины-художника», — отмечается в сообщении.