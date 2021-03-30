Спектакль «Путь левой руки» вернется на сцену пензенского драмтеатра Культура

Пенза, 30 марта 2021. PenzaNews. Камерный спектакль «Путь левой руки», поставленный московским режиссером Александром Баркаром по пьесе столичного драматурга Ольги Михайловой, вернется на малую сцену пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского после более чем двухлетнего перерыва. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте учреждения культуры.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Эта одноактная драма была написана в 2014 году к 200-летнему юбилею Михаила Лермонтова и посвящена бабушке поэта — Елизавете Алексеевне Арсеньевой. В 2015 году пьеса стала победителем конкурса по поддержке современной драматургии министерства культуры Российской Федерации, и тогда же в пензенском драмтеатре вышла премьера», — напоминается в тексте.

В нем добавляется, что роль бабушки Михаила Лермонтова в спектакле исполняет народная артистка России Галина Репная, московскую гадалку играет заслуженная артистка страны Наталья Старовойт, а также в постановке заняты Артем Тихомиров и Илья Кочетков в очередь с Сергеем Пахомовым.

«Возобновление спектакля приурочено к проведению Года культурного и духовного наследия в Пензенской области», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что «Путь левой руки» будет показан пензенскому зрителю 20 апреля.