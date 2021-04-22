Ущерб от шквалистого ветра в Пензенской области оценят к началу следующей недели Культура

Пенза, 22 апреля 2021. PenzaNews. Оценка ущерба от шквалистого ветра в Пензенской области должна быть произведена к началу следующей недели. Такое поручение временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко дал членам регионального правительства.

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«В связи с тем, что по территории Пензенской области прошел шквалистый ветер, произошло разрушение кровель зданий в девяти районах региона. Пострадали общеобразовательные школы. Две из них находятся в Колышлейском районе, три — в Белинском районе, в Пачелмском районе — губернаторский казачий кадетский корпус, три организации общего среднего образования — в Сердобском районе, школа в Неверкинском районе, четыре дома культуры и несколько детских садов», — отметил он.

Руководитель субъекта федерации потребовал ввести режим чрезвычайного положения в тех районах, где расположено наибольшее количество поврежденных объектов.

«До конца этой недели, максимум в понедельник необходимо произвести расчет, подготовить распоряжение, чтобы оперативно оказать необходимую помощь районам на восстановление кровли тех учреждений образования, культуры и социальной сферы, которые пострадали в результате урагана. Прошу держать этот вопрос на особом контроле, о ситуации мне докладывать», — сказал Олег Мельниченко.

Также он поручил проанализировать, какая помощь необходима жителям.

«Посмотрите, что произошло с имуществом граждан в этих районах. Если есть малообеспеченные, многодетные семьи, дома которых пострадали в результате шквалистого ветра, также прошу сформулировать предложения о том, как мы можем помочь людям для восстановления целостности их жилых строений. Срок сутки для того, чтобы правильно определить объем нанесенного ущерба и сумму, которая потребуется на восстановление», — добавил врио губернатора.

Как сообщает пресс-служба облправительства, по предварительным данным, на восстановление социально значимых объектов потребуется примерно 16 млн. рублей.